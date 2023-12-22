Bayraklı’dan geri dönüşüme 45 bin tonluk destek

BirGün EGE

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için çalışmalar sürdüren Bayraklı Belediyesi, Sıfır Atık projesi kapsamında 4,5 yılda yaklaşık 45 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdı. Belediye binalarına yerleştirilen geri dönüşüm kutuları aracılığıyla biriktirilen atıklar, bulundukları yerde ayrıştırılarak toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarda 32 bin 600 ton karışık ambalaj atığı, 11 bin 792 ton cam atığı, 34 ton bitkisel yağ ve 9 ton atık pil topladı. Ayrıca 75. Yıl Mahallesi, Sevgi Yolu ve Haşim İşcan Caddesi’nde bulunan mobil atık toplama merkezleri de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çevre kirliliğini önlemek, atık olarak görülen materyalleri ekonomiye yeniden kazandırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak atıkları kaynağında ayrıştırarak topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda pilot olarak belirlediğimiz üç bölgeye yerleştirdiğimiz seyyar atık toplama merkezlerimizin sayısını artırmayı planlıyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için geri dönüşüme destek olan tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.