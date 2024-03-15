"Bayraklı’ya 450 dönüm yeşil alan kazandıracağız"

BirGün EGE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bayraklı’da hayata geçireceği projeleri anlatan Önal’a yurttaşların da yoğun ilgisi dikkat çekti.

Önal, Bayraklı’ya 450 dönüm yeşil alan kazandıracağını belirtti. Önal, “Bayraklı’nın yeşil alanları yok. Bu yönüyle bizler 15 yıldır yeşil aradığımızda ya Bornova’ya ya Karşıyaka’ya gidiyoruz. Bunun yanında yeni rezerv alanlar oluşturacağımız planlarla Bayraklımıza yeşil alanlar kazandıracağız. 27 hektarlık yeşil alan yapabileceğimiz alan var. Görev sonunda 450 dönümlük alanı aktif yeşili Bayraklı’mıza kazandıracağıma inanıyorum. Yeşil alan olarak tescilleme gelecek, Körfez Mahallesi’ne alanı kazandıracağız. Büyük bir kent parkı kazandıracağız. Uygulamaları bitmiş büyük bir alana sahibiz. Mülkiyeti Büyükşehir’e ait altı yer altı otoparkı, üstü yaşam vadisi olacak” dedi.

Bayraklı sınırlarının oy kaygısıyla oluşturulduğunu söyleyen Önal, “2009 yılında Bayraklımız ilçe yapılırken AKP o gün oy kaygısıyla sınırlarını belirlemişti. Yeşilimizin büyük çoğunluğu Karşıyaka’da ve Bornova’da bırakılmış. Bornova’yı da kazanmak için yapılmış bir sınır var. Bu bizim kaderimiz değil. Bayraklımızın hak ettiği doğal eşiklere ulaşması için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.