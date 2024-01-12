Bedenlerini bağışladılar

BirGün EGE

Mülkiye İzmir Hayvan Hakları Grubu, AKP'li Fatma Seniha Nükhet Hotar rektörlüğündeki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin canlı hayvan deneyleri yapmak için geçen mayıs ayında açtığı Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı’na karşı rektörlük önünde toplandı.

Her yıl dünyada 100 milyondan fazla hayvanın deneylerde kullanıldığını ve bununla beraber hayvanlarda başarılı olan deneylerin yüzde 90'dan fazlasının insanlarda başarısız olduğunu belirten Mülkiye İzmir Hayvan Hakları Grubu üyesi Mete Hüsünbeyi, “Alternatif yöntemlerin gelişimi ile beraber hayvan deneylerinin azalma eğilimi içine girdiğini görüyoruz. Bu konuya özellikle hak ve etik açısından bakılması gerekiyor. İnsan, doğanın ve hayvanların egemeni değil paydaşıdır. Hayvanların mal olarak görülmeleri, sömürülmeleri, iradeleri dışında deneyde kullanılmaları, işkenceye maruz kalmaları, öldürülmeleri kabul edilemez. Aynı şekilde üniversitelerde eğitimde de hayvanların kullanılmaması gerektiği gibi, öğrenciler de, etik eğitim hakkı ilkesi gereği hayvan deneyleri konusunda zorlanamaz” dedi.

Dünyada birçok üniversitede olduğu gibi ülkemizde de Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin hayvan deneyini kaldırdığına dikkat çeken Hüsünbeyi şunları söyledi: “Ülkemizde 120'den fazla Hayvan Deney Laboratuvarı bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi 10 kilo üstü hayvanlara yönelik ikinci laboratuvarını yapıyor. Bilginin, bilimin geliştiği bu dönemde çağdışı kalmış hayvan deneylerinden vazgeçilmeli, hayvan deney laboratuvarları alternatif bilimsel araştırma laboratuvarlarına dönüştürülmelidir. Biz irademizle kendi bedenlerimizi bilim ve eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere kadavra olarak bağışlıyoruz. Bir sömürü biçimi olan hayvan deneyleri vahşetinden vaz geçilmesini talep ediyoruz. Duyarlı çevrelerle birlikte konunun takipçisi olacağız, her oluşumu ve herkesi bu konuda dayanışmaya davet ediyoruz.”