Belediye, emeklilerin hesabına 2 bin lira yatırdı

BirGün EGE

Son dönemde emeklilerin artan taleplerine en güçlü destek, Seferihisar’dan geldi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede yaşayan emeklilere 2 bin lira destek vereceklerini müjdelemişti. Seferihisar Belediyesi Sosyal Destek Birimi’ne başvuruda bulunan ve şartları sağlayan 135 emekli vatandaşın hesabına, 2 bin lira destek ödemesi yapıldı.

Ramazan ayında desteği alan emekliler büyük mutluluk yaşadı. Müjdeyi duyuran Yetişkin, “Sözümüzü kısa sürede yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayında bu destek, emeklilerimize bereket getirsin, hayırlı olsun. Seferihisar’da, kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın diye annelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza sosyal belediyecilik anlayışıyla destek vermeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.