Belediye işçilerinden Cemil Tugay’a destek

BirGün EGE

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, DİSK Ege Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen işçi buluşmasına katıldı. DİSK Genel-İş Sendikası’nın Basmane’de bulunan binası önündeki buluşmaya, CHP'nin ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

Tugay, Ülkemiz ve kentimiz çok zor zamanlardan geçiyor. Bütün toplumu açlığa mahkûm ettiler. Farkındayız. Eğer bu iktidar bu seçimlerde kırmız kart görmezse, ülkemizi çok daha kötü günler bekliyor. İktidarın uyguladığı emek karşıtı politikaların değiştirilmesi için çalışacağız. Sendikalar, sadece ücretleri iyileştirmek için çabalamıyor. Sendikalar aynı zamanda demokrasi mücadelesi veren kurumlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçileri olarak gecenizi gündüzünüze katarak İzmir için çalıştınız. Bundan sonra da aynı özveri ile çalışacağız. Burada hep beraberiz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, hepimiz beraberiz. Birleşe birleşe kazanacağız.” dedi.

Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da “Hem alın terimiz hem de emeğimiz için mücadele veriyoruz. İşçi sınıfının örgütlülüğü olmazsa, demokrasi de olmaz. Bütün ülkede ilan ettiğimiz gibi emekten, işçiden yana olan belediye başkanlarının yanında olacağız. Buradan ilan ediyoruz. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Cemil Tugay'ın yanındayız. CHP'nin ilçe belediye başkan adaylarının yanındayız” diye konuştu.