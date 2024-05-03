Belediye Lokantası ile öğrencinin yüzü güldü

BirGün EGE

Buca Belediyesi’nin sosyal dayanışma alanında farkındalık yaratan projesi Belediye Lokantası, ilgi görüyor. Uğur Mumcu Caddesi’ndeki Belediye Lokantası, hafta içi her gün 11.30 ila 15.00 arasında hizmet veriyor. Lokantada, 4 çeşit yemek 90 liradan satışa sunulurken, öğrenciler ise aynı menüden 45 liraya yararlanıyor.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda özellikle öğrenciler için sağlıklı gıdaya ulaşmanın önemini bildiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Amacımız kâr elde etmek değil, güzel Buca’mızın güzel insanlarına şu zorlu zamanlarında destek olmak. Biliyorsunuz Buca’mız bir öğrenci kenti. İstiyoruz ki lokantamızda, evlerinde annelerinin yaptığı gibi sağlıklı, lezzetli yemeklere uygun fiyatlarla ulaşabilsinler. Tam da bu nedenle, planlama yaparken öğünlerin besleyici olmasına özellikle dikkat ediyoruz." dedi.