Belediyeden devlet hastanesine cihaz desteği

BirGün EGE

Kentin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına ara vermeyen Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne 12 bin Euro’luk tıbbi cihaz desteğinde bulundu. Üroloji servisinde kullanılacak olan Üreterorenoskopi cihazı Turgutlu Belediyesi’nin katkılarıyla uzman hekimlerin kullanımına sunuldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediyemiz ve hastanemiz kurumlar arası işbirliğinin en güzel örneklerinden bir tanesini daha hayata geçiriyor. Hastane yönetiminden gelen talep doğrultusunda hastanemizin bir eksiğini gidermiş olduk. İnşallah bu malzemelere ihtiyaç duyulmaz ama hayatın içerisinde bunlar maalesef var. Turgutlu’muza hayırlı olsun” dedi.

Turgutlu Devlet Hastanesi Üroloji Doktoru Ali Rodoplu, “Yeni cihazımızla idrar yollarındaki taşı açık ameliyat yapmadan kapalı bir şekilde içeride kırıp komple tedavi edebileceğiz. Hastamıza narkoz vermeden operasyon yapabileceğimiz bir cihaz. Bu cihazlar Turgutlu halkına faydalı olacak, belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Ali Osman Eryılmaz ise, “Hastanemizde birçok cerrahi işlem yapılıyor ve bundan dolayı bazı ekipmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Başkanımız ve ekibi üroloji alanında bizlere cihaz desteğinde bulunabileceklerini ifade ettiler. Hastane yönetimimiz, doktorlarımız ve Turgutlu halkı adına Başkanımız Çetin Akın ile ekibine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.