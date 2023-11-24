Belediyelerde usulsüz işlemler

Belediyelerin birçok usulsüzlüğü Sayıştay’ın denetim raporlarında yer aldı. Dernek ve vakıflara taşınmaz devirlerinden, ruhsatsız işyerlerine ve borçlanma tutarının aşılmasına dair birçok usulsüzlük tespit edildi.

Berkay SAĞOL

Sayıştay’ın 2022 yılı için belediye raporları yayımlandı. Taşınmaz devirlerinden, ruhsatsız işyerlerine, zarar eden şirketlerin sponsor olmasından borçlanma tutarının aşılmasına kadar birçok usulsüzlük tespit edildi.

AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi’ne yapılan incelemelerde, Kamu İdaresinin mülkiyetinde bulunan 14 farklı taşınmazın protokol ile dernek ve vakıflara tahsis edildiği görüldü. Raporda, Kamu İdaresinin taşınmazlarını kamu kurum ve kuruluşları dışındaki dernek veya vakıflara tahsis etmemesi gerektiği vurgulandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan Denizli Ulaşım A.Ş.’nin, her yıl zarar etmesine rağmen spor kulübüne sponsor olduğu belirtildi. Şirketin havaalanı yolcu taşımacılığına başladığı 2020 yılından beri toplanda 1 milyon 539 bin lira zarar ettiği yer verilen raporda, Şirketin 2022 yılında toplam 101 milyon 664 bin 905 lira zarar ettiği belirtildi. Sponsorluk için ise 17 Ağustos 2022 ile 17 Ağustos 2023 arasında 5 milyon lira ödendiği vurgulandı.

Denizli’de AKP’li Pamukkale Belediyesi’nde yapılan inceleme sonucunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösteren iş yeri olduğu tespit edildi. İlçede seçilerek incelenen 2 bin 129 iş yeri arasından 962’sinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı belirtildi. İzmir’de 4 yıldır kayyumla yönetilen Urla Belediyesi hakkında hazırlanan Sayıştay raporunda, idarenin mülkiyetinde bulunan bir taşınmazın mevzuata aykırı olarak bir vakfa tahsis edildiği ifade edildi. Raporda, vakıfla imzalanan protokol kapsamında taşınmazın 25 yıllığına kullanım için bırakıldığı vurgulandı. Raporda ayrıca belediye sınırları içerisinde 4 bin 760 adet aktif iş yerinin bulunduğu ancak belediye kayıtlarında ruhsat verilen iş yeri sayısının toplam 2 bin 864 olduğu; 1896 işyerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet gösterdiği ifade edildi.

CHP’li Serdar Aksoy’un Menemen Belediye Başkanlığı görevinden alınmasından sonra belediye başkan vekili olarak seçilen AKP’li Aydın Pehlivan tarafından yönetilen Menemen Belediyesi de borçlanma sınırını aştı. Sayıştay tarafından hazırlanan raporda, “Toplam 366 milyon 241 bin 654 lira tutarında borçlanma olduğu, bu tutarın belirlenen 253 milyon 532 bin 563 liranın üzerinde olduğu görülmektedir” denildi.

Muğla’ya bağlı MHP’li Ortaca Belediyesi’ndeki usulsüzlükler de rapora şu şekilde yansıdı: “Periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli olan bir şirkete kurum taşınmazının bedelsiz kullandırıldığı görülmüştür. İdarenin 2022 yılı içinde spor kulüplerine yaptığı nakdi yardımlar toplamı ise 850 bin liradır. Dolayısıyla belirlenen üst sınır 574 bin 150 lira aşılmıştır.”