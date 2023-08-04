BELGEM’de LGS başarısı

BirGün EGE

Bugüne kadar binlerce öğrenciye ücretsiz eğitim desteği vererek lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olan Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), 2022/2023 döneminde de Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) önemli başarılar elde etti. Tercihte bulunan öğrencilerin çoğu iyi liselere yerleşme hakkı kazandı. Bu yılki LGS'ye giren 8’inci sınıf öğrencilerinden 474'ü, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercihlerini yaptı. 102 öğrenci de nakil süreçlerinde şansını deneme ya da özel okullara yönlenme kararı aldı. Öğrencilerden 3'ü Fen liselerine, 312'si Anadolu liselerine, 2'si Spor Lisesi'ne, 157'si de Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşti.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, verdikleri emek için öğrencileri tebrik ederek, “Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hepsini ayrı ayrı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bornova Belediyesi olarak eğitime her alanda destek veriyoruz. Uzman kadromuzla her zaman Borovalı öğrencilerin yanında yer aldık” dedi.