Belgesel önerileri

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni

Dizi ve film izlemekten sıkılanlar, odaklanma sorunu yaşayanlar ya da “zaten ben hep belgesel izliyorum” diyenler için dijital platformlarda yayınlanmış belgesel filmlerden önerilerimiz şu şekilde:

STUTZ (NETFLIX)

Ünlü oyuncu Jonah Hill imzalı bu belgesel, Hill’in terapisti psikiyatrist Dr. Phil Stutz’un hayatını ve kariyerini anlatıyor. Hill ve Stutz arasındaki konuşmalar üzerinden ilerleyen belgesel, Stutz’un gereçlerini tanıtarak insanların bu gereçlerle kendi hayatlarını iyileştirmesine aracılık etmeyi amaçlıyor. Film bittiğinde oldukça etkilenmiş ve neredeyse her cümleyi not etmek istemiş olan benim için bunu başardığını söylemem mümkün. İzleyen herkesin en azından kendi hayatından çoğu duygu ve durumu göreceğine eminim…

MİMAROĞLU (BLU TV)

Mimaroğlu belgeseli; 1960’lı yıllarda Türkiye’den Amerika’ya göç eden elektronik müzik bestecisi İlhan Mimaroğlu ile hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu’nun hikâyesini anlatıyor. Serdar Kökçeoğlu imzalı çok ödüllü bu belgesel, müzik, aşk, göç ve hayal kırıklığına dair birçok meseleyi ustalıkla ele alıyor.

JIM VE ANDY (NETFLIX)

1999 yılı yapımlı Man on the Moon (Aydaki Adam) filminde ünlü komedyen Andy Kaufman’ı başarıyla canlandıran Jim Carrey, bu filmdeki performansıyla büyük beğeni toplamış ve takdir görmüştü. Jim ve Andy belgeseli de bu filmin çekimleri sırasında rolden çıkmayarak bütün gün canlandırdığı Andy Kaufman gibi davranan oyuncu Jim Carrey’e odaklanıyor. 100 saati aşan kamera arkası görüntülerinden özenle seçilen bu belgesel, Jim Carrey’nin 18 yıl aradan sonra geriye dönüp bakarak kendi hayatı ile Kaufman arasındaki paralellikleri, bu filmdeki deneyimlerini ve kariyerine etkisi gibi çoğu konuyu seyirciyle paylaşıyor. Metot oyunculuğu merak edenler için ayrıca bir tavsiyedir bu belgesel…

BLUE (MUBİ)

MUBİ’de yayında olan Blue belgeseli; 1991 yılında Yavuz Çetin ve Batu Mutlugil tarafından kurulan Blue Blues Band’in üyeleri Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı’nın yaşamöyküsünü ele alıyor. Rock müziğimizin iki efsanesine ağıt niteliğinde olan 2017 yılı yapımlı belgesel, arşiv görüntüleri ve daha sonrasında yapılmış röportajlarıyla oldukça etkileyici bir film olma özelliğini taşıyor. Yönetmenliği üstlenen Mehmet Sertan Ünver’in zorlu bir konuda, çok iyi bir iş çıkardığını ve izleyicileri müzik tarihinde önemli ve duygusal bir yolculuğa götürdüğünü söylemek mümkün.