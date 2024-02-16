Beşinci kütüphane açıldı

BirGün EGE

Kemalpaşa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve İzmir Kitap Gönüllüleri iş birliği ile daha önce Bağyurdu, Armutlu, Ören ve Ulucak mahallelerinde hizmete geçirilen kütüphanelere bir yenisi daha eklendi. 5'incisi açılan kütüphane, Yukarıkızılca Mahallesi’nde bulunan Kemalpaşa Belediyesi’ne ait hizmet binasında sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte faaliyete geçti. 6 bin adet kitabın raflarda yerini aldığı çok amaçlı kütüphane açılışına; Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen katıldı. Müzik dinletisinin ardından açılış kurdelesi kesilerek kütüphane hizmete açıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Eğitim alanında sürdürdüğümüz çalışmaların mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Gündüz Bakımevleri, Mola Evi, Eğitim Merkezi gibi projelerin yanında başlattığımız bu seferberlikte 5’inci kütüphanemizi açtık. Burası yalnızca bir kütüphane değil, çok amaçlı bir eğitim merkezi. Böyle bir proje başlattığımız için, bu kütüphaneleri vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza kazandırdığımız için çok mutluyum. Çocuklarımızın geleceği bizim için her şeyden önemli. Bu süreçte bizlere destek olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.