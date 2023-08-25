Beslenme çantaları bu yıl da dolacak

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen dar gelirli kesimlerin çocukları için geçen mart ayında başlattığı beslenme desteğine 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da devam edecek.

Öğrencilerin okuldaki beslenme saatinde çantalarında mutlaka bulunması gereken gıda ürünlerinin yer alacağı beslenme desteği paketleri, yeni dönemde de belirlenen dağıtım noktalarından ailelere teslim edilecek. Kayıtların başladığı beslenme desteği hizmetinden yararlanmak isteyen veliler, başvurularını beslenmecantasi.kusadasi.bel.tr adresi veya 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla yapabilirler. Kuşadası Belediyesi bugüne kadar 1300 ailenin çocuğuna beslenme paketi ulaştırdı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ekonomik kriz nedeniyle çocukları eğitim gören ailelerin zor günler geçirdiğini belirterek, “Sağlıklı gelişim doğru ve dengeli beslenmeyle mümkün. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte anne ve babalar okula giden çocuklarının beslenme çantalarını hazırlama konusunda sıkıntı çekiyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin beslenme çantalarını biz hazırlayarak kendilerine ulaştıracağız” dedi.