Bir gün sen de sanatçı olursun

Zeynep Ceren BURAK

Merakla beklediğimiz Davide Cali ve Benjamin Chaud tarafından hazırlanan, “Okuldaki Hayalci” dizisinin dördüncü kitabı Müzede Çok Komik Şeyler Oldu Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlandı. Kitap bitince aklımızda tek cümle oluşuyor: Tüm bunlar tabii ki sadece Henri’nin başına gelebilirdi.

Komik ve beklenmedik olayların kahramanı küçük Henri, bu kez müzede karşımıza çıkıyor. Yine kısacık bir kitap olmasına rağmen, aslında içi o kadar dolu ki… Müzeye yapılan okul gezisinde Henri mamutları, dinozorları, heykelleri, Mona Lisa’yı ve daha birçok ünlü tabloları görme fırsatı yakalıyor. Ama ortalık ona biraz karışık ve dağınık geliyor. O da yüzlerce yıl öncesine dayanan her bir parçaya modern bir dokunuşla kendi yorumunu katıyor.

Müzede Çok Komik Şeyler Oldu

Davide Cali

Resimleyen: Benjamin Chaud

Çeviren: Alara Beykan

Eminim defalarca müzeye gitmişsinizdir. Özellikle okul yıllarında. Müzede her şeye belli bir mesafeden belli kurallar dâhilinde baktığınızı da hatırlarsınız. Böyle anlatınca kulağa çok sıkıcı ve renksiz geliyor. Oysa biraz dokunabilseydik, yerlerini değiştirebilseydik çok eğlenceli olmaz mıydı? Küçük kahramanımızın tam olarak yaptığı bu. Bunca maceradan sonra sanırım artık hepimiz Henri’nin tüm yaşadıklarının gerçek olduğu konusunda birleşiyoruzdur. Gerçek olmasının bir nedeni de olayların tamamen çocuk masumluğu ve çocuk ciddiyeti ile yaşanması. Amaç belli; biraz ortalığı toparlamak ve birkaç renkli dokunuşla müzeyi kendince eğlenceli bir yere dönüştürmek.

Kitapta söz edilmesi gereken bir diğer konu da çizimler. Dünyaca ünlü sanatçı Benjamin Chaud tarafından yapılan çizimlere kitap bitse de tekrar dönüp dönüp bakıyorsunuz. Çocuklar bu kitabı okumakla kalmayacak, çizimlerinden yepyeni maceralar yaratabilecek.

Pekâlâ Henri, onca şeye rağmen eğlenmişsin anlaşılan. Belki bir gün sen de sanatçı olursun.