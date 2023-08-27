Bir tweete müebbet kimler yanımızda!

Alp ALTINÖRS - Sincan F T Tipi Cezaevi

Kobani Davası’nda tutuklu yargılanan eski HDP MYK üyesi Alp Altınörs, görülecek duruşma öncesi BirGün aracılığıya destek çağrısında bulundu.

Kobani-Kumpas Davası hızlandırıldı. Heyet her gün duruşma yapıyor. Dönemin bütün HDP MYK üyeleri hakkında, bir tweetten müebbet hapis isteniyor. Hem de ağırlaştırılmışından.

Bir tweete müebbet!.. Verilebilir mi? Hukuken imkânsız. Ama partili yargının “marifetlerini” Gezi Davası’ndan tanıyoruz.

IŞİD’in Kobani şehrini tamamen kuşatıp, Mürşitpınar Sınır Kapısı’nı da ele geçirdiği o karanlık 6 Ekim akşamında HDP, MYK’da, şu protesto çağrısını yapmıştı: “Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK’dan halklarımıza acil çağrı: Kobani’de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanları da destek vermeye çağırıyoruz.” İşte müebbetlik tweet, bu tweet!

ORTADA SUÇ YOK

Burada, bırakın müebbet hapsi, herhangi bir suç unsuru var mı? IŞİD’e karşı harekete geçme çağrısı mı suç? AKP iktidarının belli bir politikasını protesto etmek mi suç? Demokratik protesto çağrısı mı suç? Hayır!

IŞİD terörüne, soykırımlarına karşı harekete geçme çağrısı yapmak suç değildir. AKP iktidarının politikalarını protesto etmek de suç değildir. “sokağa”, demokratik protestoya çağırmak da suç değildir.

Nitekim AİHM Büyük Dairesi’nin hem “Demirtaş (no.2)” hem de “Yüksekdağ” kararları, tweetin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu tescillemiştir.

Peki, biz neden hâlâ bu davanın etrafındaki buzdan duvarları yıkamıyoruz? Neden Gezi Davası’ndaki coşkulu ve kitlesel sahiplenmeyi Kobani-Kumpas Davası’nda göremiyoruz.

6 Ekim 2014’te IŞİD’in soykırım tehdidi karşısında Türkiye’deki tüm sol-sosyalist parti ve çevreler de HDP gibi sokağa, demokratik protestoya çağırmışlardı: ÖDP, TKP, HTKP, Halkevleri, EMEP, Kaldıraç, TÖP hatta CHP Gençlik Kolları!.. IŞİD soykırımının önlenmesi, solun ortak gündemiydi.

BİRLİK SAĞLAYALIM

Türkiye’nin emek ve meslek örgütleri; KESK, DİSK, TMMOB, TTB, Şengal’den Kobani’ye IŞİD terörünün karşısında durmuş ve çağrılar yapmışlardı.

Bugün, IŞİD’e karşı atılmış bir tweet, müebbet hapisle cezalandırılmak istenirken, aynı birlikteliği neden sağlayamıyoruz?

Bu dava daha bitmedi. Çünkü bizler henüz savunmalarımızı yapmadık. Milyonları ilgilendiren böyle bir davada, savunma da toplumsallaşmak durumundadır. IŞİD terörüne ve soykırımlarına karşı duran herkesi Kobani-Kumpas Davası’nda savunmaya çağırıyorum.