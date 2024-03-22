Bitmeyen yolu seçim için açtılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu’nu tamamlamadan açılışını yaptı. CHP Balıkesir Milletvekilli Sarı, “Koltuğu kaybettiğini gören Yücel Yılmaz seçimi kazanmak için bütün tuşlara basıyor” dedi.

Aycan KARADAĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu’nu tamamlamadan açılış töreni düzenlendi.

2022 yılında temeli atılan ve 2025 yılında tamamlanacağı iddia edilen yol hâlâ tamamlanamadı. Bu sürede 10 kilometrelik yolun sadece 4,2 kilometresi bitirildi.

Bakanlığın ise seçime günler kala yolun açılışı törenini yapması dikkat çekti. Açılışa; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AKP Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde yine AKP’nin adayı Yücel Yılmaz katıldı.

Açılışta konuşan Boyraz, “İstanbul, Bursa ve Ankara’dan Edremit ve Ayvalık ilçeleri ile Kaz Dağları’na erişim sağlayan şehir geçişine alternatif bölünmüş yol bağlantısı sağlayacak olması bakımından büyük önem arz eden bir projemiz. 10,2 kilometre uzunluğunda, 2 çarpı 3 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Şehir içerisinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinden geçecek bu yol ile bölgedeki ulaşım standardını önemli ölçüde artıracağız. Hızla artan sanayi tesislerine ve limanlara konforlu erişim imkânı da sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

CHP Balıkesir Milletvekilli Serkan Sarı, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Balıkesir-Bursa karayolunu Edremit yoluna bağlayacak yolun sözünü veren AKP iktidarı yine sözünü tutmadı. Üstelik milletin gözünün içine baka baka da hiç utanmadan yalan söylüyorlar” dedi.

‘YOLUN SONU GELDİ’

CHP’li Sarı, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı devam eden Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu’nu bitmeden açtılar” dedi ve ekledi: Makyajcı Başkan Yücel Yılmaz bakanları Balıkesir’e getirip makyaj yaptırıyor. 10 kilometrelik yolun yarıdan fazlası tamamlanmasa da, koltuğu kaybettiğini gören Yücel Yılmaz seçimi kazanmak için bütün tuşlara basıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bile açılış için Balıkesir’e geldi ama açılış törenine katılmadı. Bakan Yardımcısı ile açılış yaptılar” diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekilli Serkan Sarı şunları dile getirdi: “Kuzeybatı Çevre Yolu’nun temeli Kasım 2022’de dönemin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından atılmıştı. Yücel Yılmaz ‘İnşallah herhalde 2025’in sonuna kadar tamamen bitmiş olacak’ diyerek Balıkesirli hemşerilerimizden oy istiyor. Yücel Yılmaz için yolun sonu geldi.”