Bodrum Belediyesi’nden atalık tohum ekimi

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi atalık tohumların sürekliliğini sağlamak amacıyla tohum ekimine başladı. Ata tohumlarından 20 bin 520 patlıcan ve 19 bin 872 domates biberi ekildi. Ayrıca 12 bin 744 kapya biber, 19 bin 656 acı biber, 20 bin 304 çarliston ve 20 bin 520 topan patlıcan tohumu atımı tamamlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, atalık tohumların sürekliliğini sağlama hedefinde olduklarını söylerken, “Önemli mirasımız atalık tohumlarını korumak ve geleceğe aktarmak için çalışıyoruz. Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar kapsamında elde edilen fideleri her yıl olduğu gibi çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Bodrum Belediyesi olarak Bodrum’un tarımına, toprağına sahip çıkarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.