Bodrum Kitap Fuarı’nda tema: Doğayı Okumak

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi ve Gümüşlük Akademisi Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek “Bodrum Kitap Günleri” 27 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ekolojik duyarlılık yaratmak amacıyla “Doğayı Okumak” temasıyla gerçekleşecek etkinliklerde söyleşiler, belgeseller, tiyatro ve kitap okumayı teşvik edecek kampanyalar düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, “Bir toplum kültürle, sanatla ve edebiyatla şekillenir. Bodrum Belediyesi olarak bizler de bu değerli etkinliklerle kentimizin var olan kültürel potansiyeline katkı sunmayı hedefliyoruz. Kıymetli kent yaşayanlarını, gençlerimizi, çocuklarımızı, tüm kitapseverleri etkinliğimize bekliyoruz.” dedi. Latife Tekin, Nazlı Eray, Şükrü Erbaş, Pelin Batu, Ayşe Kulin, Yekta Kopan, Buket Uzuner, Zeynep Oral ve daha pek çok kıymetli yazar ve şairin katılacağı etkinliğin önümüzdeki yıllarda da geleneksel olarak düzenlenmesi planlanıyor.