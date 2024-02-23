Bodrum ve Dalaman’da asfalt çalışmaları tam gaz

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için birçok farklı noktada yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Muğla’nın Büyükşehir statüsü kazandığı 2014’ten bu yana 3 bin 261 kilometre yol çalışması yapılırken bu projelere yaklaşık 1 milyar lira yatırım yapıldı.

Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde başlatılan 1400 metrelik yolda çift şerit olmak üzere 2 bin 800 metrelik asfalt çalışması sürüyor. 1400 metrelik kısımda çalışmalar tamamlanırken kaldırım çalışmaları sürüyor. Mumcular Mahallesi’nde MUSKİ ekipleri 1400 metre içme suyu yenileme çalışmalarına başladı. Ayrıca Gündoğan Mahallesi’nden Torba güzergâhına 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının 6 kilometresi tamamladı. Özellikle 13 ilçede yapılan kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatları gibi eksiklerin tamamlanmasıyla kazı yapılan bölgelerde yol yapım çalışmaları sürüyor. Dalaman Alemdar Caddesi’nde de 2 bin 750 metre içme suyu hat çalışması yapıldı. Altyapının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmasına başlandı ve Alemdar Caddesi’nde 2 bin 750 metre sıcak asfalt çalışmasını bitirildi. Sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından Alemdar Caddesi’nde kavşak çalışmasına başlanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca Dalaman ilçesinde 1900 metre uzunluğundaki Seyfettin İnce Caddesi’nde içme suyu, yağmur suyu hattı, menfez çalışmalarını tamamlamış ve yolda sıcak asfalt çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sunmuştu.