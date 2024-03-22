Bodrum’da kaçak yapılarla mücadele

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışmaları doğrultusunda Bodrum’un tüm bölgelerinde kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor. Tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını uygulayan ekipler, kaçak yapıyı tespit ettiği yerlerde mühürleme ve yasal süreçleri sonrasında da yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ocak, şubat ve mart ayında yapılan denetlemeler ve değerlendirilen ihbarlar ile ekipler 382 yapıda mühürleme işlemi yaparken 457 yapıda yıkım kararı aldı. 34 yapının ise yıkım işlemi gerçekleşti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin kaçak yapılaşma ile mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini hatırlattığı açıklamasında, “Bodrum’da kaçak yapılaşmayı önlemek için yetki ve imkânlarımız çerçevesinde gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Tespitler sonrası mühürleme işlemlerine devam ediyoruz. Ekiplerimizce gerekli tutanaklar tanzim edilerek Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerince para cezaları kesiliyor. Yıkım kararı alınan ve yasal süreçleri tamamlanan yapıların da yıkımını gerçekleştiriyoruz” dedi.