Bodrum’da orman ve sit alanı talanı: 23 otel yapacaklar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sadece 2023 yılında 23 otel projesi için çalışma başlatıldı. Cengiz, Limak başta olmak üzere birçok şirket, denize sıfır, orman ve sit alanlarını yok ederek otel projelerini gerçekleştiriyor.

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde son yıllarda talan artarak devam ediyor. İlçede denize sıfır, orman ve sit alanları adeta sermayeye peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Şirketler ilçede özellikle otel projeleriyle doğayı yok etmek istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise bu projelere sadece ‘onay’ veriyor.

2023 yılında ilçede 23 otel projesi için başvuruda bulunuldu. Bakanlık bu projelerden 11 tanesine ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı verdi. 12 tane projenin ise ÇED süreci devam ediyor.

BİLİNDİK İSİMLER

Bu projeleri yapmak isteyen şirketlerin sahipleri ise kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. Muhalefetin “beşli çete” olarak adlandırdığı Nihat Özdemir’in şirketi Limak Holding ve Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’in otel projeleri ise adeta bölgedeki büyük talan projeleri olarak karşımıza çıkıyor. Milas’taki Akbelen Ormanı’nda kıyım yapan Limak şimdi de Bodrum’da otel projesi için harekete geçti. Kızılağaç Mahallesi Gerenkuyu mevkiinde 36 bin 220 metrekarelik orman ve sit alanında yapmak istediği ‘Turizm Konaklama Tesisi’ projesi için 8 Aralık tarihinde ÇED süreci başlatıldı. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, Limak, araziyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 49 yıllığına ihaleyle tahsis etti. Şirket, 354 milyon lira yatırımla 214 odalı, 5 yıldızlı otel yapmayı planlıyor. Turizm tesisinde konaklama birimlerinin yanı sıra; havuzlar, ana restoranlar, a la carte restoranlar, lobi bar, havuz barı, fitness, sauna, spa, teknik alanlar, depo ve idari ofisler gibi birimler yer alacak.

Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding ise Cennet Koy’da otel projesi için çalışma yürütüyor. Bakanlık, proje için Aralık 2022 tarihinde ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Bölgede yaşayan yurttaşların mücadelesi sonrası Bodrum Belediyesi ise şirkete verilen ruhsatı iptal etti. 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat konuyu yargıya taşıdı. Muğla İdare Mahkemesi, ruhsat iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından alanda 101 apart oda ve 83 süit oda olmak üzere toplam 184 odalık projeye başlamak için çalışma başlattı. Daha sonra şirket 19 Eylül 2023 tarihinde proje için kapasite artışı talebinde bulundu. 658 milyon 436 bin liraya yapılacak projeyle beraber alanda inşa edilecek oda sayısı 186’ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte 440 kişinin konaklayacağı turistik tesisin 556 kişilik kapasiteye çıkarılması isteniyor.

Proje alanı ikinci ve üçüncü sit derecesi içinde kalırken çevresinde birinci derece sit alanları bulunuyor. Öte yandan ilçede 2023 yılı içinde 2 mendirek, 1 yat limanı projesi yapılması için çalışma başlatıldı.