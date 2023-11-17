Bodrum’da su sıkıntısına ilk çözüm

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da ortaya çıkan su sorununa karşı yeni bir proje hayata geçirdi. Bu kapsamda yalnızca iki hafta içinde 72 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su sisteme kazandırıldı.

BirGün EGE

Bodrum Yarımadası’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular Barajlarının kuruması ve bu nedenle DSİ tarafından kapatılması üzerine bölgede önemli bir su açığı ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri vatandaşların temel ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunun yetersiz kalması nedeniyle daha önceden projeleri hazırlanmış ve acil durumlarda uygulamaya konulması planlanan çalışmalara bir an önce başladı.

17 gün önce başlanan ve Bodrum’a ek su sağlaması planlanan çalışmalar kapsamında bölgenin kısa vadede içme suyu sorunun çözümü için önemli bir adım atıldı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 700 metre içme suyu hat imalatı, 1450 metre enerji nakil hattı, 5 ayrı noktada 265 metre derin

kuyu sondajı, yüksek verimlilikte yeni nesil terfi merkezi, 100 metreküp kapasiteli su deposu ve 5 kuyu binası montajı yapılarak günlük 72 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su bulundu. Bulunan bu su ile Datça, Köyceğiz ve Kavaklıdere’nin nüfusu kadar kişinin su ihtiyacı karşılanabilecek.

110 MİLYON TL BÜTÇE

Bodrum’da yaşanan su sorunun çözümü adına önemli yatırımları hayata geçiren MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir maddi kaynak ihtiyacı duyurulurken bu kaynak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanıyor. Bu kapsamda Bodrum’da ek su sağlama çalışmalarının hayata geçirilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından MUSKİ Genel Müdürlüğüne 110 milyon TL aktarılırken bu paranın tamamen Bodrum’da ki su sorunun çözümü için harcanacağı ve ilk etapta kısa vadeli bir çözümle vatandaşlara kesintisiz su verilmesinin planlandığı öğrenildi.