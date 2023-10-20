Bodrum’da su sorunu büyüyor

Bodrum ilçesinde su sorunu büyüyerek devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, DSİ’nin önlem almadığını belirtti. CHP Muğla Milletvekilli Süreyya Öneş Derici ise konuyu Meclis’e taşıdı.

Mahir KANAAT

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su sorunu büyüyor. İlçenin su ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular barajları kuruyunca su iletimi kesildi. İlçede su kesintileri yaşanıyor. Yurttaşlar su kesintilerine isyan ediyor.

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) önlem almamasına tepki gösteren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu yıl yaz sezonunda yaşadığımız ve 2 barajımızın susuzluktan devre dışı kalması nedeniyle çok daha fazlasını yaşamakta olduğumuz su probleminin ana nedeni meteorolojik afetlerden biri olan kuraklık olmakla birlikte bir diğer önemli neden, bu kuraklık afetine karşı Türkiye’nin turizmdeki en büyük markalarından biri olan Bodrum için, geçmişte önlem alınmaması” dedi.

Aras şunları dile getirdi: “Bu ağır ihmal yetmezmiş gibi, Bodrum’un su sorununu 2040’a kadar çözdük diyerek DSİ tarafından döşenen hatalı su borularının neden olduğu büyük su kayıpları ve Bodrum’un içme suyunun, termik santrallere vicdansızca tahsis edilmesi de yaşadığımız susuzluğun diğer önemli nedenleridir. Belediyemizin iradesi dışındaki bu nedenler yüzünden yaşadığımız ağır su sorunu yetkili kurumlar tarafından sessizce seyredilirken aynı kurumlar, videoda izlediğiniz gibi 27 kilometresi karadan, 80 kilometresi denizden olmak üzere 107 kilometrelik bir su nakil hattı ve 529 kilometrelik su dağıtım hattı yatırımı yaparak, Kıbrıs’ın su sorununu çözebiliyor ama Bodrum’daki kuraklığın bu şekilde devamı öngörüldüğünde en kısa çözüm olarak öne çıkan denizden şebeke suyu elde edebilmemiz için bize izin vermiyor. Yetkililere sesleniyorum; denizden şebeke suyu elde edebilmemiz için bize yetki vererek sonrasındaki süreçlerde bizi engellemezseniz, finansmanını da temin etmek kaydıyla bu sorunu çözeriz. Bu talebimizi ve tepkimizi, İsrail tarafından Gazze’ye su verilmemesine karşı yerden göğe kadar haklı olan tepkiniz gibi, haklı bir tepki olarak görün. Bodrum, yönettiğiniz vatanın bir parçasıdır ve su hayattır. Fantastik bir lüks değil.”

Bu arada CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici su sorunuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya cevaplaması için 16 Ekim’de soru önergesi verdi. Bodrum’un su sorununu daha önce de Meclis’e taşıyan ve ilçede yurttaşa içme ve kullanma suyu sağlanmasına çalışmak yerine termik santrallere su verilmesinin sebebini soran Derici, bu kez barajların kuruması ve kapatılması sebebiyle yaşanan su kesintilerini gündeme getirdi. Derici’nin ağustosta yayınlanan, yasal cevaplanma süresi geçtiği halde cevaplanmayan soru önergesi ise hâlâ yanıt bekliyor. Derici, yeni önergesinde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanında önemli çalışmalar yaptığını ancak DSİ’nin sorumluluğundaki problemler konusunda verdiği bilgilerin Bodrum’daki gerçeklerle uyuşmadığını dile getirdi.