Bodrum’da ücretsiz internet

BirGün / EGE

Bodrum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ilçedeki yurttaşların bilgiye daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla ücretsiz internet hizmeti ağı genişletildi.

Kamusal ortak kullanım alanlarında ücretsiz, 100 Mbps hızında ve simetrik internet hizmeti vatandaşlara sunuldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İnternet erişiminden ücretsiz yararlanabilmeniz için, Belediyemizin Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Bodrum’a kazandırılan “BODRUM_BELNET_Free” isimli kesintisiz, kotasız, ücretsiz ve 100 Mbps hızındaki simetrik internet hizmetimizin tüm Bodrum’da kullanıma açılması çalışmalarımız sürüyor. Bitez sahili, Ortakent sahili, Turgutreis meydan ve park alanı ile Yalıkavak sahili ve meydanındaki altyapı çalışmalarımız da tamamlandı ve ücretsiz internet erişimi, kullanımınıza açıldı. Güle güle kullanın” dedi.