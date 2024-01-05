Bodrum’un direnci için protokol

Bodrum Belediyesi ve İMO Muğla Şubesi işbirliğinde yapı stoku protokolü imzalandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu çalışmanın Bodrum’un depreme karşı direncini ölçmek için yapıldığını söyledi.

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi ve TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla Şubesi arasında “Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü” imzalandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde düzenlenen protokol törenine, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Başkanı Engin Fırat Ata, Şube Sekreteri Ahmet Özakçan ve yönetim kurulu, İMO Bodrum Temsilcisi Metin Soylu ve yönetim kurulu katıldı.

Bodrum ilçesi sınırları içinde bulunan 10 bin yapının envanterinin oluşturulması ve bu yapıların deprem riski açısından güvenliğinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan ortak hizmet projesi protokolü 6 ay süreyle uygulanacak.

Muğla’nın deprem açısından oldukça riskli bir bölgede bulunduğunu belirten İMO Muğla Şube Başkanı Engin Fırat Ata, “Bugün imza altına alacağımız protokol yapı envanterinin çıkarılması ile ilgili. Bodrum’daki on bin adet binanın incelemesini yapacağız. Bunların depreme karşı dayanıklılığını da birinci derece gözleme dayalı olarak risk teşkil edip etmediğine dair elimizde bir veri oluşmuş olacak” dedi.

İMO Bodrum Temsilcisi Metin Soylu ise şunları söyledi: “On bin blok için bir tarama yapacağız. Buradaki temel amaç depremin afete dönüşmeden, daha risk aşamasında planlamasının yapılması. Riskli bölgeleri, yaklaşık kaç binamızın hasar göreceğinin tespitini yapacağız. Gözlemsel ve yönetmelikler açısından binaları değerlendireceğiz.”

Dirençli kentler açısından yapılan bu işbirliği için teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İlk planda 1999 öncesi yapılan 10 bin blokta analiz yapılacak. Sonrasında eğer o binalarda gerekirse bina sahiplerinin de rızası alınarak daha detaylı analizler yapılabilecek. Burada önemli olan konu vatandaşlarımızın yuvalarında güvenle yaşadıklarını hissedebilmeleri. Herhangi bir deprem riskinde binaların insanı öldürmeyeceği, onların hayatını koruyabileceğini düşünmeliler. Biz bu güveni sağlamak zorundayız. Biz bu çalışmayı Bodrum’un direncini ölçmek için yapıyoruz” dedi.