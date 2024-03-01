Bodrum’un lezzet festivali 9 Mart’ta başlıyor

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle 5. Acı Ot Festivali, 9-10 Mart’ta düzenlenecek. Şifa dolu ot dünyasının kalbinin attığı festival Ortakent Köyiçi Mevkii’nde yöresel lezzetler, şifalı bitkiler ve görsel zenginliklerle dolu bir deneyim sunacak. Festival, müzik ve eğlenceyi de bir araya getirirken ünlü şeflerin yöresel mutfak sanatını sergilediği atölye çalışmaları, katılımcıları bilgilendirerek eğlendirecek.

Festivalin bu yılki programı, konserler ve canlı performanslarla da zenginleşirken Müsgebi’nin tarihi sokaklarında müziğin ve dansın ritmi yankılanacak. Ayrıca workshoplar, katılımcılara yöresel yemek yapımı ve bitki bilgisi konularında pratik deneyimler sunulacak. Festival yerel ve uluslararası ziyaretçilere, Bodrum’un zengin mutfak kültürünü ve yaşam tarzını deneyimleme fırsatı da verecek. Festivalde yerinizi almak, etkinlik programı ve detayları hakkında daha fazla bilgi için Bodrum Acı Ot Festivali sosyal medya adresleri ziyaret edebilir.