Bodrum’un su sorunu çözülüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da yıllardır yaşanan ve vatandaşı bezdiren su sıkıntılarına son vermek için Geyik Barajı’nı kamulaştırarak baraj suyunun tamamını içme suyu olarak ilçeye aktarmayı amaçlıyor.

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Bodrum’un en büyük sorunu olan içme suyu problemini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye ilave su sağlamak için birçok farklı projeyi hayata geçiren ekipler son olarak yeni çalışmaları hizmete sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, Geyik Barajı’nı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden (EÜAŞ) satın alıp buradaki suyun tamamını Bodrum’a aktarmayı amaçlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’da su iletiminin mümkün olmaması nedeniyle DSİ tarafından kapatılmak zorunda kalınan iki baraja önlem olarak birçok farklı projeyi hayata geçirdi. Ekipler Akgedik Barajı’ndan Bodrum’a su aktarımı için yeni içme suyu hattı ve depo yaparak Yarımada’ya önemli miktarda su sağladı. Ayrıca Sazköy ve diğer farklı su kaynaklarında yapılan çalışmalarla da Bodrum’a önemli miktarda su iletimi yapıldı.

Yeraltı su kaynaklarının sisteme dâhil edilmesinin yanı sıra ekipler tarafından mevcut su gözlerinde ve içme suyu arıtma tesislerinde iyileştirmeler yapılarak sisteme daha fazla su kazandırılmasının yanı sıra Bodrum’un gelecek nüfus projeksiyonu göz önüne alınarak yeni projelere başlandı.

SORUN KALMAYACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Bodrum’un 2041 ve 2054 yıllarına kadar içme suyu sorunu bilimsel yönleriyle ele alındı. İlave ana su temini sağlanması için yapılan hesaplamalara göre 2041 yılına kadar Bodrum’un içme suyu ihtiyacının 52 milyon metreküp olacağı belirlenirken bu kapsamda birçok farklı projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bunlardan en önemlisi ise Geyik Barajı’nın, Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak baraj suyunun tamamen Bodrum’a içme suyu olarak aktarılması projesi olacak. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyik Barajı’nın kamulaştırılması için gerekli işlemler yapılıyor. Baraj, EÜAŞ’den satın alındığı takdirde buradaki su sadece Bodrum’un kullanımına sunulacak ve ilçedeki su açığının çok büyük bir kısmı giderilecek. Bunun yanı sıra Mumucular Barajı etrafında bulunan tüm mahallelere kanalizasyon şebekesi yapılarak evsel atıksu kirliliğinin önlenmesi ve farklı noktalardaki dereler üzerinde çalışma yapılıp bunların Mumcular Barajı’na akmasının sağlanması içinde çalışmalar yapılıyor. Yine aynı çalışma kapsamında yağmur suyu hasadı gibi farklı çözüm çalışmalarının da yapılacağı vurgulanıyor. Bunun yanı sıra DSİ ana isale hatlarında da taşıma kapasitesinin artırılması için birçok farklı noktada terfi istasyonları ve yeni hat düzenlemeleri yapılacağı belirtiliyor.