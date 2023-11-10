Bodrum’un su sorununa neşter

BirGün EGE

Bodrum’da barajların kuruması ve DSİ tarafından kapatılmak zorunda kalınması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ilave su çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından MUSKİ’ye 110 Milyon liralık yatırım bütçesi aktarılırken bu bütçe ile Bodrum’da önemli çalışmalar yapıldı.

Su kesintilerinin en aza indirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta günde 1100 m³ su sağlayan kaynak sisteme eklenerek Bodrum’un hizmetine sunulmuştu. Bunlara ek olarak farklı su kaynaklarından 3 ayrı proje kapsamında yürütülen çalışmalardan ilkinde 72 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan ve günde 8 bin 600 m³ ilave su sağlayan su sisteme kazandırıldı. Bu çalışma kapsamında 2 bin 700 metre hat imalatı, bir adet su deposu ve terfi merkezi, 5 adet yeni sondaj kuyusunun açılması çalışmaları tamamlanarak 7 Kasım’da hizmete sunuldu.

Diğer bir çalışma ile günde yaklaşık 8 bin 200 metreküp sürekli yer altı su kaynağı ve 26 Bin m³/gün yedek yüzeysel su kaynağı temini için yürütülen diğer 2 proje için de çalışmalar sürüyor.

YETECEK SU SAĞLANDI

Bunun yanı sıra bir başka bölgede 23 bin 500 metreküp/gün ilave içme suyu çalışmasına da bugün itibariyle başlandığı öğrenildi. Ayrıca yaklaşık 268 Bin kişiye hizmet sunacak düzeydeki 32bin 100 metreküp/gün daha suyun daha kısa sürede sisteme dâhil edileceği ve tüm çalışmalar sonucunda yarımadanın temel içme-kullanma suyu ihtiyacı önemli ölçüde sağlanacağı öğrenildi. MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bu dönemde site ve otellere ait depoların dolumu için fazla su tüketimi olmaması için vatandaşların da hassas davranmaları istendi.