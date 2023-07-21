Borçsuz Bornova Belediyesi Türkiye’ye örnek

Bu bir ilandır

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un göreve gelir gelmez uygulamaya başladığı bütçe disiplini ve tasarruf uygulamaları meyvelerini verdi. Bornova Belediyesi, Türkiye’de eşine az rastlanır bir başarıya imza atarak hiçbir kişi ya da kuruma borcu olmayan, diğer yandan araç ve gayrimenkul yatırımı yapan belediye oldu.

Çalışanlarının maaşlarını günü gününe hesaplarına yatırdıklarını, EYT’den faydalanarak emekli olan işçi ve memurların da tüm ödemelerini borçlanmadan ve kredi kullanmadan yaptıklarını ifade eden Başkan İduğ, “Emekli olmaya karar veren mesai arkadaşlarımızın tazminatlarını, emekli ikramiyelerini ve tüm haklarını aynı ay içinde ödedik. SGK primleri, vergi, KDV, muhtasar, damga vergisi ve benzeri kalemlerde borcumuz yok. Hatta İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Valiliği bünyesindeki Yatırım İzleme Fonu’na da tüm ödemelerimizi yaptık. Banka kredisi kullanmaihtiyacı hissetmeyen, kasasında nakdi olan, piyasaya vadesi geçmiş borcu olmayan belediyeyiz. Belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanıyoruz” dedi.

YATIRIMLAR DA DEVAM EDİYOR

Yönetim başarısının kaynaklar verimli kullanılırken bir yandan da yatırımların sürmesi olduğunu ifade eden Başkan İduğ, başta Asfalt Üretim Tesisi, Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu olmak üzere, kız öğrenci yurtları, pazar yerleri, taziye evleri, çocuk aktivite merkezleri gibi pek çok yatırımı da hayata geçirdiklerini hatırlattı. Bornova Belediyesi, 2022 yılında 131 milyon liralık yatırım yaparken, 2023 yılında toplam 250 milyon liralık yatırım hedefliyor.

DEPREM BÖLGESİNE 30 MİLYON LİRA YARDIM

Sağlam mali yapısıyla belediyecilik hizmetlerini güçlü bir şekilde sürdüren Bornova Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminden sonra çadır kentler kurduğu bölgedeki depremzedelere destek olmaya da devam ediyor. Bornova Belediyesi deprem bölgesine 30 milyon liraya yakın yardım yaptı.

SON KURUŞUNA KADAR TASARRUF

Bornova Belediyesi’nin halkın parasını son kuruşuna kadar değerlendirdiğini ve tasarruf anlayışıyla çalıştığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Belediyemizin bütçesi hepimizin, tüm Bornovalıların vergileriyle oluşuyor. Bu bütçede herkesin hakkı var. Bunu bilerek kaynaklarımızı tasarruftan ödün vermeden yönetiyoruz. Halkımızın parasını etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıyoruz. Böyle kullanmaya da devam ederek, Bornovamızı yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.