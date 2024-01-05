Bornova Belediyesi’nden arıcılara lavanta desteği

BirGün EGE

Bornova Belediyesi’nin arıcılığa verdiği en önemli desteklerden birisini de Kayadibi Köyü’ndeki 30 dönümlük arılık oluşturuyor. İsteyen kursiyerler eğitimlerini tamamladıktan sonra kovanlarının bakımını bu arılıkta sürdürebiliyor. 2024 yılı itibariyle kursiyerlere ait 90, Bornova Belediyesi’ne ait 30 kovanın bulunduğu arılığın geliştirilmesi ve polen miktarının artırılması için de çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bornova Belediyesi arılığı geliştirme çalışmaları kapsamında, iki bin kök lavanta dikimini de gerçekleştirdi. .

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bir yandan Bornova’ya yeni arıcılar kazandırmaya devam ederken bir yandan da onlara sundukları imkânları genişlettiklerini belirterek, “Yüksek getirili bir tarımsal faaliyet olan arıcılığın daha da geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.