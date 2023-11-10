Bornova Kısa Film Günleri başlıyor

BİRGÜN EGE

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen “Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri” başlıyor. 15-16-17 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan etkinlikte bu sene Belçika’dan Fransa’ya, Meksika’dan Arjantin ve Brezilya’ya kadar 23 ülkeden 54 kısa film seyirci ile buluşacak. Film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ile serginin yer alacağı etkinlikler Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapılacak. 3 gün sürecek olan etkinlikte ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterimleri gerçekleşen, belgesel, kurmaca, animasyon, özel ve Thanasıs Neofotıstos kısa film seçkileri yer alacak. Bu kapsamda hazırlanan programda 92 ülkeden yapılan 1146 başvuru arasından seçilen 54 kısa film seyirci ile buluşacak. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen sinemaseverler @bornovakisafilmgunleri instagram hesabını takip edebilir.

Bornova Belediyesi olarak sanata her noktada destek verdiklerini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Uzun yıllardır sinema tutkunlarına yapım desteği verip, genç sinemacıları yetiştirdiğimiz Film Ofisimizde bu anlayışla çalışıyoruz. Bu sene 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Bornova Kısa Film Günleri’ni her yıl daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.