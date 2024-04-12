Bornova’da bellek müzesi açılıyor

BirGün EGE

Bornova’daki tarihi yapılar arasında yer alan Dramalılar Köşkü bahçesinde Mustafa İduğ zamanında yapılan başkanlık makamı kaldırılacak.

Köşkte çalışmalar yapılacağını açıklayan yeni Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, binanın tekrardan kent belleği müzesi olacağını açıkladı.

Eşki şunları söyledi:“Sevgili Bornovalılar merhaba. Şu anda en özel yerlerden birindeyiz. Dramalılar Köşkü’nün yanında duruyoruz. Bildiğiniz gibi arka bahçesinin duvarı bir buçuk yıldır yıkık bir durumdaydı. Bornova’da söz vermiştik. İlk bu çirkin görüntüyü ortadan kaldırıp Dramalılar Köşkü’nü layık olduğu şekilde ayağa kaldıracağız demiştik. Bugün burada gerekli işlemler başlıyor. Bayramdan sonra Dramalılar Köşkü tekrar eski sağlam halini alacak. Eskiden müze olan binamızda bir de başkanlık makamı vardı, onu da kaldırıyoruz. Ve tekrardan Bornova’mıza Dramalılar Köşkü’nü kent belleği müzesi olarak kazandıracağız. Şimdiden tüm Bornovalılara hayırlı olsun” dedi.

KÖŞK HAKKINDA

Bornova Erzene Mahallesi 2’nci ve 3’üncü sokak üzerinde bulunan Dramalılar Köşkü’nün inşa tarihi tam olarak bilinmemekle beraber 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başında yapıldığı tahmin ediliyor. Köşkün ana binası ve müştemilat bölümüne geç dönemlerde plansal değişiklikler ve mekânsal eklemeler yapılmış, bu yapı kompleksi hep konut olarak kullanılmıştır. Hamam yapısı uzun yıllar köşk sakinlerince kullanıldıktan sonra halka açık işletilmiştir. Ön avlu geç dönemde otopark olarak kullanılmıştır. Yapı kompleksinin içinde ana bina olan köşk binası, mutfak ve hamam yapıları, giriş binası, müştemilat ve ahır bulunuyor. Köşkün güneybatı cephesi ön avluya, kuzeydoğu cephesi arka avluya bakıyor.