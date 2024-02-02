Bornova’da kesintisiz sağlık hizmeti

BirGün EGE

Bornova Belediyesi sınırları içerisinde yaşlılara ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler ev ortamında profesyonel sağlık ekipleri tarafından veriliyor. Yedi hemşire, bir diş hekimi, bir fizyoterapi teknikeri, bir diyetisyen, bir berber, yedi hasta bakım elemanı ile 2023 yılında 45 mahallede 8 bin 114 kişiye evde bakım hizmeti verildi. Belediye tarafından evlerde gebe, bebek-çocuk ve lohusa için sağlık hizmeti ve eğitimi vermeye de devam ediyor.

Bu hizmet kapsamında aile planlaması konusunda bilgilendirme, lohusa ziyareti, bebek-çocuk ziyareti, gebe ziyareti yapılıyor. 2023 yılında toplam 2 bin kişiye üreme ve çocuk sağlığı hizmeti verildi. Belediyeye ait iki adet hasta nakil ambulansı ile hizmet verilmeye devam ediliyor. Randevu sistemi ile çalışan hasta nakil ambulanslarından yararlanmak için vatandaşların telefonla araması ya da Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor. Bornova sınırları içerisinde 2023 yılında toplam 1825 nakil işlemi gerçekleştirildi. Bornova Belediyesi Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi’nde ağız ve diş sağlığı hizmeti veriliyor. Bu hizmet gebe ve lohusalar için evde veriliyor. 2023 yılında toplam 567 kişiye hizmet verildi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova sınırları içinde ihtiyaç duyan herkese tarama, bakım ve tedavi hizmetlerini ulaştırma mücadelesi içinde olduklarını belirterek, “Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da pek çok insanımıza destek olduk. Sağlık hizmeti verdiğimiz insanların 12 bini geçmesi en büyük gurur kaynağımız” dedi.