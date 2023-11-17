Bornova’da nar ve ayva bahçeleri canlanıyor

BirGün EGE

Kadim ağaçları beton binalara bırakmayarak doğayla uyumlu tarım projelerine öncülük eden Bornova Belediyesi, Yaka Mahallesi'nde bulunan Doğal Tarım Çiftliği'nde Cumhuriyetin 100. Yılına özel etkinlik düzenledi.

Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileriyle birlikte 50 nar ve 50 ayva olmak üzere toplamda 100

fidanı toprakla buluşturdu. Minik ellere Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler

Müdürlüğü çalışanları ile etkinliğe katılan muhtarlar da eşlik etti.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ilçeye özgü tarım ürünlerine sahip çıktıklarını vurgulayarak, “Bornova Misket Üzümü ve Kınalı Bornova Bamyası gibi ürünlere Coğrafi İşaret Tescili aldık. Yerel üreticiye olan desteğimiz sürecek” dedi.

Sürdürülebilir tarım projeleri ve yerel üreticiye verdiği destekle dikkat çeken Bornova Belediyesi, üç yıl önce topladığı nar ve ayva çelikleriyle yeniden üretime başlamış ve yetiştirdiği fidanları yerel üreticilere ücretsiz olarak dağıtmıştı.