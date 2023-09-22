Bornovalı arıcılar hasat mutluluğu yaşıyor

BirGün EGE

Her yıl düzenlediği arıcılık eğitimleriyle Bornovalıların arıcılığa ilk adımlarını atmalarına destek olan Bornova Belediyesi, kursiyerlere hem kovan ve malzeme desteği veriyor hem de Kayadibi Mahallesindeki Arılık’ta kovanları için yer tahsis ediyor. Bu yıl Bornova Belediyesi 120 Bornovalı’ya arıcılık kursu verdi. Bu yıl da hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Bornovalı arıcılar, ballarını hasat etmeye başladı. 70 üreticinin kovanlarının bulunduğu Arılık’ta Bornova Belediyesi’nin makineleriyle 500 kilo bal sağımı gerçekleştirilirken, elde edilecek süzme bal miktarının bir aylık hasat mevsiminin sonunda 1 tona ulaşması bekleniyor. Kayadibi Mahallesindeki Arılık’ta Bornova Belediyesi’ne ait kovanlar da bulunuyor. Bakımı Bornova Belediyesi personeli tarafından yapılan kovanlardan elde edilen ballar ise ‘Bornovam’ etiketiyle Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Büyük Çarşı’daki dükkânında satışa sunuluyor.

Bornova’da tarıma verdikleri desteklerin öneminin her geçen gün daha da çok anlaşıldığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Belediyemizin Arılığı’ndaki eğitimlerimiz ve verdiğimiz diğer destekler artarak devam edecek. İlçemizdeki bal üretiminin ekonomik bir değer olarak daha da artmasını hedefliyoruz” dedi.

Her yıl arıcılık eğitimi verdiği kursiyerlere arıların olduğu birer adet kovan ile arıcılık ekipmanları da hediye eden Bornova Belediyesi, kovanların konulduğu 23 dönümlük alanı, arılar için uygun çevrenin sağlanması amacıyla bal ormanına dönüştürdü. Alana farklı çeşitlerden 700 meyve fidanı, 750 kök lavanta dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca 3 dönüme arı otu ekildi. Arılıkta hasat yapılması için sağım makinesi de bulunuyor.