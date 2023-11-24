Bornova’ya yeşil hizmet

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, Almanya’nın Heidelberg Belediyesi ile birlikte iklime uyum ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. İklimin korunmasına yönelik kapsamlı çalışmalar sürerken bir yandan da, ilçedeki yeşil alanların ve parkların miktarını artırıyor.

Son 4.5 yılda Bornova’ya 34 bin 438 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. Yeni eklenenlerle birlikte Bornova’nın mevcut yeşil alan miktarı 1 milyon 927 bin 153 metrekareye çıktı.

Bu çalışmalar kapsamında Bornova’ya 5 yeni park ve oyun alanı, 15 ağaçlandırma alanı, 13 bin ağaç kazandırıldı. Park ve yeşil alanlara dikilen çiçeklerin sayısı 405 bine ulaştı. Bu bitkilerin önemli bir bölümü, Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü’nün fidanlığında Bornova Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla üretildi. Bunların yanı sıra Bornova Belediyesi, parklarda 600 adet oyuncak kurulumunu gerçekleştirirken, 50 parka spor aletleri noktası oluşturdu. Bunun yanında 564 park ve yeşil alanın rutin bakım ve onarım çalışmaları da sürdürüldü.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yeşil alanların korunup geliştirilmesine ve yenilerinin eklenmesine özel bir önem verdiklerini belirterek, “Bu konuda 4.5 yıllık süre içinde pek çok çalışma yaptık. Park ve yeşil alanların sayısının artırılmasından doğal yöntemlerle yapılan tarımın desteklenmesine kadar pek çok projeyi uygulamaya koyduk. Bornova’nın sürdürülebilir çevre politikalarına sahip olması için de Avrupa Birliği projelerini başlattık. Attığımız adımların sonuçların görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.