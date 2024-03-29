Bornova’yı doğa ile uyumlu hale getireceğiz

BirGün EGE

CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, güçlü Bornova’yı kurma yolculuğunun en önemli adımının doğa ile uyum ve sürdürülebilirlik olduğunu söyledi. Bornova’nın her köşesini adım adım gezerek saha çalışmaları yapan Eşki, “Yeni dönemde sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı çerçevesinde, yüzünü doğaya dönmüş uygulamaları hayata geçireceğiz. Kentsel yeşil alanları artıracağız, çiçeklerle süslü bina ve cephelerini ve yeşil çatıları teşvik edeceğiz” dedi.

Doğa ile uyumda en önemli aşamalardan birinin de zemin kaplamasında parke taşı, gözenekli kaldırım ve geçirgen asfalt gibi malzemelerin kullanımının artması olacağını ifade eden Eşki, “Sular birikip gölleşme yerine toprağa, zemine sızacak. Bu sayede hem su baskınları en aza inecek hem de zemin kaplaması daha uzun süre dayanacak. Gerek aday olduktan sonra yaptırdığım ankette, gerekse saha çalışmalarımızda gördük ki yol, temizlik ve binaların fiziksel durumu, zabıta hizmetleri, ışıklandırma talepleri, toplam talebin yüzde 80’ini oluşturuyor. Bunlar temel belediye hizmetleri olduğu için bu alanda atılacak adımları birer projeymiş gibi anlatmak istemedim. Bu nedenle de ilk projelerimizin numarası bir değil, sıfır... Bizim sıfır numaralı projemiz yol, temizlik, bakım onarım ve zabıta hizmetlerindeki iyileştirmeler olacak. Bu şikâyetlere, yıldırım müdahalede bulunacağız. Yağmurlarda göletlerin oluşmadığı, kilit parkelerin çökmediği, kaldırımları ise yaşlı ve çocukların kullanırken zorlanamayacağı yükseklikte olacağı bir yapıyı hızla oluşturacağız” dedi.