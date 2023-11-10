Boş ağaçlarda hasat başladı!

Ege Bölgesi’nde zeytin hasadı başladı. Üreticiler, durumun içler acısı olduğunu ve zeytin ağaçlarının boş olduğunu belirtti.

Aycan KARADAĞ

Ege’nin en önemli tarımsal ürünlerinden zeytinde hasat başladı. Girdi maliyetleriyle mücadele eden üreticileri, son yıllarda ise iklim krizi vurdu. Zeytin ve zeytinyağı üretiminin önemli bir merkezi olan Ege Bölgesi’nde bu sene zeytin alarmı veriliyor. Bundan kaynaklı da zeytinyağı fiyatları 3 kat arttı.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını belirledi. TARİŞ Başkanı Hilmi Sürek, zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlediklerini açıkladı. Sızma zeytinyağında geçen sezon 81 lira olan fiyat yeni sezon için 295 liraya çıkarıldı. Böylelikle yüzde 264 oranında artış gerçekleşti. Ürün alım fiyatının artırılmasının ilerleyen süreçte market fiyatlarına yansıması bekleniyor. Çiftçiler ürününü bu fiyattan TARİŞ'e satabilecek, rakam piyasada belirleyici olacak.

Türkiye’nin siyah zeytin üretiminin yüzde 35’ini, yeşil zeytin üretiminin yüzde 70’ini karşılayan Manisa’da zeytin ağaçları adeta boş kaldı.

Akhisar’da üreticilik yapan Hayrullah Bilen, “Hasat başladı diyoruz ama aslında başlamadı. Ağaçlarda ürün yok. Ne yapacağımızı bilmiyorum. İklim krizi üretimi bitirdi. Bölgemiz zeytin bölgesi. Zeytin biterse bölge biter. Bu sene gibi bir sene görmedik. Yıllardır üreticilik yapıyorum. Sonumuz iyi değil” diye konuştu.

Girdi maliyetlerinden dert yanan Bilen, “Her sene girdi maliyetleri çok artıyor. Rekolte yıldan yıla düşüyor. Geçen seneye göre yüzde 50’nin üstünde kayıp var. Üreticiler olarak borç batağındayız. Bu şekilde gitmiyor. Üreticiler üretimden kaçıyor. Acil önlem alınması gerekiyor. Yoksa bazı şeyler için geç olabilir.”

BÜYÜK ZARAR ETTİK

Türkiye’nin sofralık zeytin üretiminin yüzde 8.8'ini karşılayan Aydın’da da durum aynı. Germencik’te üreticilik yapan Halil Çetinkaya, “Bu sene zeytin çok az. Kendimize yetecek kadar zeytin bile yok diyebilirim. Yine büyük zarar içindeyiz. Girdi maliyetleri bu sene çok yüksekti. Büyük zarar ettik. Her sene daha da kötüye gidiyor. Bölgemizde tarım alanları enerji şirketleri tarafından yok edildi. Yeraltı sularımız zehirlendi. İklim krizi kentte çok fazla hissediliyor. Böyle olunca zeytin de olmaz, incir de olmaz. Acil önlemler alınmalı. Tarım bitiyor. Bu ülke için çok kötü. Gelecek seneler de tarım yapamayacak duruma geleceğiz” ifadelerini kullandı.