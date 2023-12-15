Buca Belediye Başkan Aday Adayı Serkan Kalmaz: Büyük hedeflerle geliyoruz

BirGün EGE

CHP’de yerel seçimler için aday adayı olan isimler çalışmalara başladı. BirGün’ün sorularını cevaplayan Buca Belediye Başkan aday adayı Serkan Kalmaz, “Buca'nın yaşanabilir bir kent olması için kalkınmacı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edilmesine ve ilçemizin bunlar için genç bir lidere ihtiyacı olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.

Neden aday oldunuz?

Çocukluğum ve gençliğim Buca'nın renkli sokaklarında, güzel insanlarıyla geçti. Buca’nın benim için sadece bir semt değil, bir aidiyet olduğunu defalarca vurguladığıma şahit olmuşsunuzdur. Buca'nın bir evladı olarak, bu güzel kente aday olmamın temelinde de işte bu aidiyet duygusu yatıyor. Buca’mız için en iyisini yapmayı, bu ilçeye ve vatandaşlarımıza bir vefa borcu olarak görüyorum. Bildiğiniz gibi Buca’nın bir evladı olmamın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bir evladıyım. Bu partinin çatısı altında, Buca'mıza dair geniş bir perspektif kazandım. Bulunduğum görevlerden edinmiş olduğum siyasi tecrübelerim doğrultusunda Buca’ya Belediye Başkan adayı olmaya karar verdim. Bunların haricinde ilçemizin ne yazık ki gözle görülür birçok sorunu var. Altyapı, trafik sorunları, çevre kirliliği gibi konuların çözümü için somut adımlar atmayı hedefliyorum. Buca'nın yaşanabilir bir kent olması için kalkınmacı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edilmesine ve ilçemizin bunlar için genç bir lidere ihtiyacı olduğuna inanıyorum. İşte benim adaylık nedenlerim bunlardır.

101 ÇALIŞMAMIZ VAR

Buca, İzmir’in en kalabalık ilçesi. Bu yüzden altyapı ve üstyapı sorunları kritik bir öneme sahip. Bu sorunlar için ne gibi çalışmalarınız olacak?

Cumhuriyet'imizin 101’inci yılında Buca'mızın kimliğini güçlendirecek, vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam kalitesi sunacak ve gelecek nesillere daha iyi bir miras bırakacak 101 eser hazırladık. Yani alt ve üst yapı sorunlarına çözüm olacak tam 101 çalışmamız var. Her birini açıklamaya kalkarsam çok uzun sürer fakat şöyle söyleyebilirim: Bozuk yollardan imara, kentsel dönüşümden modern aydınlatma sistemlerine uzanan kalkınma projelerimiz; esnaftan kadına, çocuktan yaşlıya kısacası her kesime özel sosyal projelerimiz bulunuyor. Bunların haricinde Buca’mız için hazırladığımız birçok festivalimiz ve çalıştayımız olacak. Buca’ya büyük hedeflerle geliyoruz.

Buca’nın yıllardır kanayan yarası trafik. Bu sorunu nasıl çözmeyi hedefliyorsunuz?

Önceliğimiz Buca’da bir asfalt seferberliği başlatmak! Dar yollarımızı genişletecek, köstebek çukurlarına son verecek ve yollarımızın bakımlarını düzenli olarak yapacağız. Park edilen araçlarla kaplı yolların da trafikte tıkanıklık yarattığı aşikâr. Buradan hareketle ilçemize modern otoparklar kazandırmayı ve ilçemizde trafik sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Buca’mızda trafik sorunlarının önüne geçmek ve trafikte güvenliği sağlamak amacıyla Buca Trafik ve Ulaşım Çalıştayı düzenleyeceğiz. Ulaşımın verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi için bu konunun uzmanları, yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek ve ortak akılla hareket edeceğiz.

DAHA YEŞİL BİR BUCA

Bucalıların nefes alacağı yeşil alan sayısı çok az. Bu konuda neler yapacaksınız?

Bu konu üzerinde en çok durduğumuz konulardan birisi. Projelerimizi duyururken de önceliği ilçemizin yeşil alan sorununa verdik. Başta, Buca’mıza bir yaşam vadisi kazandırmak olmak üzere vatandaşlarımıza temiz bir nefes aldıracak ve çevreye duyarlı bir yaklaşımı temsil edecek projeler hazırladık. Bunların dışında ilçemizin sürdürülebilirliği için Daha Yeşil Bir Buca Çalıştayı’nı planlayarak, ortak akılla yeşil alanlara sahip bir Buca oluşturmayı hedefliyoruz.

Buca aynı zamanda öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı bir yer. Öğrenciler için çalışmalarınız neler olacak?

Buca’mızın ve ülkemizin geleceği olan öğrencilerimiz için birbirinden faydalı projelerimiz var. Öğrencilerimizin sessiz bir ortamda ders çalışabilmeleri için BucaSmart ders çalışma alanları, aradıkları kitaplara kolayca ulaşmaları için bir kütüphane, üniversiteli öğrencilerimizin barınma sorununu hafifletmek için 400 kişi kapasiteli öğrenci yurdu bunlardan sadece bazıları diyebilirim. Elbette her yaştan öğrencimize uygun çalışmalarımız da bulunuyor. Buca’mıza İş Garantili Meslek Lisesi kazandırarak öğrencilerimizin geleceğine ışık tutacak, ilkokul çağındaki öğrencilerimize her öğlen dengeli bir beslenme desteği sunarak eğitim hayatlarındaki başarılarını artıracak ve velilerimizin maddi yükünü hafifleteceğiz. “Peki, bunca öğrenci hep ders mi çalışacak, hiç mi eğlenmeyecek?” diyor olabilirsiniz. Hem de nasıl eğlenecekler. Düzenleyeceğimiz festivallerle öğrencilerimiz sosyalleşecek ve yoğun ders temposuna dinlendirici bir mola verecek.

BUCA ŞATO SİNEMASI’NI YENİDEN AÇACAĞIZ

İlçede kültür-sanat faaliyetlerinde neler yapmayı hedefliyorsunuz? İlçede bir sinema salonu bile yok…

Buca’nın kültürel mirasını ve zenginliğini ulusal ve uluslararası arenada duyurmaya kararlıyız. Kukla Festivali’nden Color Fest’e, Gastronomi Festivali’nden Buca Gençlik Festivali’ne varıncaya kadar birçok festival düzenleyerek Buca’mızı festivaller kenti yapacağız! Ayrıca heykel sempozyumları, dans yarışmaları, fotoğraf yarışmaları ve edebiyat günleri gibi etkinliklerle vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayacağız. Sinemaya gelince, artık olacak! Sadece sinema salonu değil Buca’mıza bir ilçe tiyatrosu da kazandıracağız. Bir zamanlar Buca’mızda etkinlik gösteren Buca Şato Sineması yeniden açılacak ve sinemaseverleri birbirinden güzel filmlerle karşılayacak. Kültür ve sanat demişken Buca Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi projemizden bahsetmemek olmaz. Merkezimiz, içinde bulunacak salonlar, tiyatro, konserler, gösteriler ve daha birçok etkinlik için kullanılacak. Ayrıca bu merkez, geniş bir kütüphane koleksiyonu ile eğitim ve öğrenim için nitelikli bir ortam sağlayacak.