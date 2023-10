Buca’da can dostlar için seferberlik

BirGün EGE



Kentteki sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, kısırlaştırma işlemlerini yaygınlaştırdı. Can dostlarını araçla bulunduğu yerden alarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götüren ekipler, kısırlaştırma işleminin yanı sıra sağlık kontrollerini de gerçekleştiriyor.

Aşıları ve iç parazit ilaçları yapılan sevimli dostlar, daha sonra yaşam alanlarına bırakılıyor. Veteriner hekim, laborant ve sağlık teknikeri sayısını artırarak kadrosunu güçlendiren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yerel hayvan koruma görevlileri ve Bucalılarla iş birliği halinde yılsonuna kadar yaklaşık bin hayvanı kısırlaştırmayı hedefliyor. Kısırlaştırma çalışmalarında öncelikle kedilerin yer aldığı belirtilirken, sokaklarındaki hayvanların kısırlaştırılmasını isteyen Bucalıların 0 232 439 10 10 numaralı telefondan 5’i tuşlayarak talep oluşturabilecekleri kaydedildi. Buca’da hiçbir can dostunun sahipsiz olmadığını belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Veteriner İşleri Müdürlüğümüz her bir can dostunu yakından takip edip, gerekli sağlık hizmetlerini yürütüyor. Güçlendirdiğimiz kadromuz kesintisiz olarak can dostlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor” dedi.