Buca’da dayanışmayı büyüten sosyal market

BirGün EGE

Buca Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze de olsa nefes aldıracak bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediyenin Sosyal Hizmetler, Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu’nun belirlediği dar gelirli ailelere Üzüm Kart dağıtıldı.

Üzüm Kart sahipleri, her ay Sosyal Market’ten alışveriş yapabilecek. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ekonomik koşullar malum. Artan fiyatlar karşısında elimiz kolumuz bağlı. Bu durumda yerel yönetim olarak taşın altına elimizi koymak, hemşehrilerimize destek olabilmek adına ‘ne yapabiliriz’ diye düşündük. Sosyal Market’imizi dar gelirli vatandaşlarımıza açtık. Dayanışma ruhunu büyütmekten dolayı mutluyuz. Hedefimiz ileride çok daha fazla vatandaşımıza ulaşmak” diye konuştu.