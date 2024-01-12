Buca’da demir yolu kültürü yeniden

BirGün EGE

Buca Belediyesi’nin 1866’da yapılan İzmir-Aydın demir yolu hattındaki ilk istasyonlardan olan ve 2006’dan beri atıl durumdaki Buca Tren İstasyonu ve hat boyu için hazırlanan projede çalışmalar hızla devam ediyor. 2,8 kilometrelik hat boyunca yapılacak düzenlemelerle, kentte yeni bir turizm rotası oluşturulurken, Bucalılar da içerisinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve parkların bulunduğu yeni bir yaşam alanına kavuşacak. Projenin yakın zamanda tamamlanacağını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç şöyle dedi: “Büyük değişim yaratacak projemiz, üç dört ay içerisinde sonlanmış olacak. Kentin göbeğinde, 2,8 kilometre uzunluğundaki bu alan yeni mimarisi ile yurt dışındaki emsalleri gibi olacak. Projemiz eski Buca Tren İstasyonu’nu da kapsıyor. Burası hatla birleşecek. Alana bir de eski bir lokomotif konumlandıracağız.”

Buca Belediyesi’nin 40 bin metrekare alanı kapsayan projesinde, bisiklet yolu, gezinti yolları, engelli dostu tasarımlar, çocuk oyun alanları, kafe, büfe ve ahşap teraslar yer alıyor. Üretici Kadınlar Pazarı’nın da kurulması planlanıyor. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde bulunan Buca İstasyonu’nu da restore edilerek hizmete alınacak.