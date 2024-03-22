Buca’da ‘Halk Buluşması’

BirGün EGE

SOL Parti İzmir Buca’da, demokratik, eşitlikçi ve kamucu bir Buca için ‘Halk buluşması’ düzenleyecek. Etkinlik 29 Mart Cuma günü saat 20.00’de Hasanağa Bahçesi’nin Üçkuyular Meydanı girişinde gerçekleşecek. Buluşmada SOL Parti Buca Belediye Başkan Adayı Erkal Günel ve meclis üyesi adayları da söz alacak.

Buluşmada ayrıca sanatçı İlkay Akkaya ve Geniş Merdiven Orkestrası sahne alacak. SOL Parti İzmir İl Örgütü’nden yapılan açıklamada, “Halkın söz, yetki, karar sahibi olduğu bir yerel yönetim için yola çıktık. Şimdi hep birlikte sesimizi çoğaltmak, hep bir ağızdan türkülerimizi söylemek için buluşuyoruz” denildi.