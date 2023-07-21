BUCAKUT üye sayısını ve eğitimleri artırdı

BirGün EGE

Buca Belediyesi’nin 30 Ekim İzmir depreminin ardından afet durumlarında hızlı müdahale edebilmek amacıyla kurduğu BUCAKUT, hem gönüllü üye sayısını hem de eğitimlerini artırdı. Tamamı belediye çalışanlarından oluşan 60 kişiye ulaşan ekip, geçen yıl AFAD tarafından ‘Kentsel Arama Kurtarma’ alanında akreditasyon belgesini alan ilk ekip oldu.

Ardından Maraş merkezli depremlerde canla başla çalışan ekip, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası aldı.

Eğitimlerine hız kesmeden devam eden BUCAKUT ekibi, üç aylık süreçte ekip içi uyum ve temel eğitimin ardından ilk yardım eğitimi ve sınavını başarıyla tamamladı. Geçen haziran ayında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde 3 gün boyunca süren teorik ve uygulamalı “Yangın güvenliği ve Yangına Müdahale Eğitimi”ne katıldı.

Ardından AFAD İzmir Birlik Müdürlüğü yerleşkesinde “Harita, pusula, GPS ve Tematik” eğitimleri aldı. Son olarak İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde 14 gün Kentsel Arama Kurtarma Uygulama Eğitimi alan BUCAKUT ekibi yüksekten tahliye, derinden ve yüksekten kurtarma, enkaz gibi konularda eğitim alarak olası afetlere müdahale konusunda çok daha donanımlı duruma geldi.