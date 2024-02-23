BUCAKUT’a ikinci yıldız

BirGün EGE

Maraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çalışmalarından dolayı Devlet Üstün Hizmet Fedakârlık Madalyası’na layık görülen Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi BUCAKUT, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Belediye çalışanlarından oluşan 60 kişilik BUCAKUT ekibi, zorlu eğitim sürecinin ardından AFAD’ın verdiği orta seviye arama kurtarma akreditasyonunu aldı.

BUCAKUT böylece ikinci yıldızını alarak İzmir ve Ege Bölgesi’nde orta seviye arama kurtarma sertifikasını alan ilk ekip olurken ulusal düzeyde de sayılı ekipler arasına girdi. Ekip, olası bir deprem durumunda birden fazla enkazda görev yapabileceği gibi enkazı tek başına yönetebilme ve ulusal - uluslararası standartlardaki işaretleri yapabilme hakkına sahip olacak. Öte yandan BUCAKUT ekibi, ulusal ve uluslararası boyutta yaşanacak herhangi bir afet durumunda çalışmalara katılmak üzere devlet tarafından görevlendirilebilecek. Buca Belediyesi, yakın zamanda Afet Koordinasyon Merkezi’ni açarak afet yönetimini bir bütünsel olarak ele alıp; çalışmalarını afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası olarak genişletmiş bulunuyor.