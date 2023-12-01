Bucalı çocuklara diş sağlığı eğitimi veriliyor

BirGün EGE

Bucalı çocukların sağlıklı şekilde büyümesi için spordan sanata birçok proje üreten Buca Belediyesi, Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’ndeki minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Uzman hekimler tarafından verilen eğitimlerde, küçük yaşta nasıl diş fırçalama alışkanlığı kazanılacağı anlatıldı; diş fırçalama teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi en büyük arzumuz. Ağız ve diş sağlığı konusunda da küçük yaşta verilen eğitimlerin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Eğitimlerimize ilçemizdeki tüm anaokullarında devam edeceğiz” diye konuştu.