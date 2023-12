Buca’nın 5 yıllık raporu: Çalışmalar kentsel dönüşüme odaklı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, göreve başladığı 2019 yılından bu yana geçen 4,5 yıllık süreci anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kılıç, Buca Bağ Evi'nde düzenlenen toplantıya, geçtiğimiz günlerde yaşadığı kaza nedeniyle tekerlekli sandalye ile katıldı. Göreve gelişinin üzerinden geçen 4,5 yıllık süreçle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kılıç, belediye başkanlığı için bir dönemin daha gerekli olduğu mesajı vererek, aday gösterilmesi halinde yüksek bir oy alacağından söz etti.

Kılıç, “Bizim en çok önem verdiğimiz ve Buca'nın en büyük ihtiyacı olan şey bu dönem kentsel dönüşümdü. Bu kentin bir an önce dönüşmesi gerektiğini düşünüyorduk. Depremler sonrasında ne kadar haklı olduğumuzu gördük ve çalışmalarımızın büyük bölümünü buna ayırdık. Merkezde kalan 25 kilometrekarenin 20 kilometrekaresinin planlarını yeniden hazırladık. En son geçen ve askıya çıkan Gediz Revizyon Planları'nı etap etap gerçekleştireceğiz. Dönüşümü[1]nü gerçekleştireceğimiz 20 bin bağımsız bölüm var. Bol yeşil alan ve otoparkların olduğu bir plan yapmaya çalıştık. Deprem gerçeğini yaşadık, gördük. Bu gerçekle yüzleşmeden önce de çaba harcamamız gerekiyor. Depreme karşı her an dirençli olmamız gerekiyor. O nedenle BUCAKUT'u kurduk. İzmir depreminden sonra ciddi bir çalışma yaptık” dedi.

‘20 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN YAPTIK’

Buca Cezaevi'nde ‘Hizmetin siyaseti olmaz’ şiarı ile yola çıktıklarını belirten Kılıç, “Buca'ya yakışmayan bir kütle vardı. En önemlisi de Adnan Kahveci Kavşağı'nın trafiğe açılmasıydı. Barış Pazarı'nı yeniledik. Otoparklarıyla da beraber faal kullanılıyor ve ciddi yük kaldırıyor. Fen işlerimiz bu dönem çok iyi çalıştı. 285 bin metrekare asfalt, 265 bin metrekare kilit parke döşendi. Yeni araç park alanları yarattık. Çamlıkule, Yıldız ve Mustafa Kemal'in arka kalan bölümlerinde sıkıntı vardı; oraya asfalt ve kilit parke döşedik ve park alanları yaptık. Yaklaşık 20 bin metrekarelik yeşil alan yaptık. Kutlu Aktaş Parkı'nı açtık ve içindeki taziye evini yaptık” diye konuştu. Buca Belediyesi'nin öğrencilere bir yurt kazandırdığını da hatırlatan Kılıç, yurdun açılışının yakın zamanda olduğunu duyururken, Tınaztepe’de de başka bir yurt için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.