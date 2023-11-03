Bütçede emekli yok

CHP Manisa Milletvekilli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde yer alan veriler ile emeklilerin yoksulluğa mahkûm edildiğini belirtti.

Mahir KANAAT

2024 Merkezi Yönetim Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Bütçe görüşmelerini merakla bekleyen kesimlerin başında emekliler geliyor.

CHP Manisa Milletvekilli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu konu hakkında BirGün’e açıklamalarda bulundu.

Bakırlıoğlu, “Bütçe rakamlarına baktığımızda, emekli aylıkları harcamalarının 2018’de bütçeden aldığı pay yüzde 8. Bu oran 2021'de yüzde 7'ye düşmüş, 2022’de ise yüzde 5,2'ye kadar düşmüş. Bu yıl ise EYT düzenlemesiyle 1 milyon 900 bin kişinin emekli olmasıyla yüzde 6,7'ye kadar çıkmış. Bu artışın nedeni emekli aylıklarının iyileştirilmesinden değil, emekli sayısındaki artıştan kaynaklanıyor. 2024’te öngörülen rakam ise yüzde 7. Bu yıl emeklilerin bütçeden aldığı pay 2018 rakamlarının gerisinde" diye konuştu.

Bakırlıoğlu şu görüşleripaylaştı: “Şu anda en fazla sıkıntı çeken kesim emeklilerimiz; büyük kısmı 7 bin 500 lira maaş alıyor. Dosya bazında baktığımızda 7 bin 500 liranın altında da emekli maaşı alanlar var; zor durumda olan bu kesimin bütçeden aldığı payın artması beklenirken artışın çok sınırlı olduğunu, hatta 2018’in bile gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu iktidar en çok emeklileri yoksullaştırdı. Emeklilerin nasıl yoksullaştığını görmek için AKP’nin iktidara geldiği yıllara bakalım. 2003’te tüm kesimlerin en düşük emekli aylıkları bile asgari ücretten fazlaymış. 2003’te en düşük memur emekli aylığı asgari ücretin 2 katıymış, şimdi asgari ücretin altında. Asgari ücretin ancak yüzde 86’sı. 2003’ün en düşük SSK’lı işçi emeklisi aylığı asgari ücretin 1,5 katıymış, şimdi asgari ücretin altında. Asgari ücretin yüzde 65’i. 2003’te en düşük Bağ-Kur emekli aylığı asgari ücretin 1,6 katıymış. Şimdi asgari ücretin altında. Ancak yüzde 65’i.”

Bakırlıoğlu şunları dile getirdi: “2003 yılında en düşük çiftçi Bağ-Kur emekli aylığı asgari ücretin 1,16 katıymış, şimdi asgari ücretin altında, yüzde 65i. En düşük emekli, aylıkları 7 bin 500 lira ile sınırlandırıldığı için memur emeklileri dışındakiler aynı emekli maaşını alıyorlar. Asgari ücretin ancak yüzde 65’i kadar. SGK tarafından bağlanan ve kök maaş dediğimiz asıl emekli maaşlarına baktığımızda durum daha vahim. Çünkü 7.500’ün altında kalıyor. Bu yüzden temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamlar birçok emekliye yansımadı. Sosyal koruma harcamaları düşüyor. Bütçede sosyal devlet anlayışını ortaya koyan önemli bir harcama kalemi ise sosyal koruma giderleri. 2018 yılında bütçede sosyal korumaya ayrılan pay yüzde 9 iken, bu rakam 2023 yılında 7,8 oldu. 2024 yılında da yüzde 8,1 olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar sosyal devlet anlayışı için yeterli mi? Tabi ki yetersiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretin altında olmamalı. Emeklileri yoksullaştıran, eve kapatan, çoluğunun çocuğunun eline bakmak zorunda bırakan bu anlayıştan vazgeçilmeli.”