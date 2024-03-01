Büyük Usta Yaşar Kemal Karabağlar’da anıldı

BirGün EGE

Edebiyatın “Büyük Ustası” Yaşar Kemal, aramızdan ayrılışının 9. yıldönümünde Karabağlar’da anıldı. Her yıl Yaşar Kemal Mahallesi’ndeki büstü önünde Büyük Usta’yı anmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bu önemli değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Çünkü kendi toplumunu, kültürünü unutanlar; kendi insanını anlamayanlar bu ülkeyi yönetemezler. Ülkemizin sesini dünyaya duyuran Yaşar Kemal'i bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Yazar Barış İnce de Yaşar Kemal'in sadece romancı olmadığına dikkat çekerek, “O aynı zamanda bu ülke için düşünen, yoksulların kalbinde derin bir iz bırakmış çok önemli bir insandır. Yoksulların, köylülerin acılarını edebiyata katmayı başaran bir toplumcu gerçekçidir. Dünyada nereye giderseniz gidin romanlarını görürsünüz.” dedi.

İnce, Yaşar Kemal'in her zaman ülkesinin daha iyi bir yere gelmesini istediğini de belirterek, “Yaşar Kemal Cumhuriyet değerlerine bağlı bir aydındı.” diye konuştu.