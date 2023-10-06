Çamdibi’nde çocuklar mutlu

Bornova Belediyesi’nin Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu çocukların ilgi odağı oldu. Kış Dönemi Kursları için 550 çocuk kayıt yaptırdı.

BirGün EGE

Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu açıldığından bugüne Bornovalı çocukların en uğrak yerlerinden biri haline geldi. Yoğun ilgi nedeniyle kayıtları kısa sürede dolan Kış Dönemi Kursları’ndan 550 çocuk yararlanıyor. Çocuklar haftanın 6 günü açık olan havuzda, modern, güvenli ve hijyenik koşullarda yüzme eğitimi alıyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için çok önemli olduğunu belirterek, “Çamdibi Havuzu’nu bölge sakinlerinin isteği doğrultusunda projelendirip ilçemize kazandırdık. Açıldığından bugüne gösterilen ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için böylesi yatırımların daha da artması gerekiyor” diye konuştu. Tam kapasite ile çalıştıklarını söyleyen Bornova Belediyesi Yüzme Eğitim Koordinatörü Erman Ceviz, “Çamdibi Yüzme Havuzumuzu çocuklara ayırdık. Onlar buradan çok memnunlar. Merkezi bir yerde olduğu için okullarından çıkıp rahatça buraya gelebiliyorlar. Işıkkent’teki yüzme havuzlarımızı ise yetişkinler ve belediyemiz ile işbirliği içinde çeşitli kulüpler kullanıyor” dedi. Profesyonel antrenörler gözetiminde yüzme öğrenen çocuklardan olan 10 yaşındaki Öykü Aydemir, “Yüzmeyi çok seviyorum. Yüzerken kendimi çok sağlıklı, zinde ve mutlu hissediyorum. Burası çok güzel. Antrenörlerimiz bizimle çok yakından ilgileniyor. Bu havuzu açtığı için Bornova Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi. Yine 10 yaşındaki Görkem İhsan Kuleci de şunları dile getirdi: “4. sınıf öğrencisiyim. Okuldan çıkıp yüzmeye geliyorum. Burayı çok seviyorum. Antrenörlerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte çok iyi zaman geçiyoruz. Herkese tavsiye ederim."