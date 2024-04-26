Can Yücel Festivali’nin bu seneki teması göç

Datça Kültür Sanat Dayanışması ve Datça Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Can Yücel Kültür Sanat Festivali göç teması ile 23-26 Mayıs arasında gerçekleştirilecek.

BirGün EGE

Datça Belediyesi ile Datça Kültür Sanat Dayanışması’nın katkılarıyla düzenlenen Can Yücel Kültür Sanat Festivali’nin bu yılki teması göç olarak belirlendi. Müziğiyle, dansıyla, sergisiyle, paneliyle, şiiriyle ve pikniğiyle Can Yücel Kültür Sanat Festivali 23-26 Mayıs tarihleri arasında Datça’da düzenlenecek.

Datça halkının imecesiyle gerçekleşecek festivalde hem iç göç hem de dış göçün etkileri, kültür ve sanat ortamında sergilenecek göçten etkilenen hassas gruplar öncelikli hedef kitle olmak üzere; göçü çocuklarıyla, yaşlılarıyla, hastasıyla, engellisiyle, LGBTİ+ bireyi ile görünür kılınacak. Göçü gösterirken; farklı dillerden melodiler, çocuklarla dans, farklı coğrafyaların insan hikâyeleri dillendirilmeye çalışılacak. Festivalin bir diğer amacı Can Yücel’in adını kullanırken onu doğru tanımak ve tanıtmak, Can Yücel’in kültür ve sanat insanı olarak yazınını ve yaşamını konuşarak paylaşmak.

Datça Kültür Sanat Dayanışması festivalle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ekmek ve güvenlik derdine, tertemiz bir gökyüzünün peşinden gitmek. Bir yerlerde şarkı söyleyen bir kadının sesine, elinde renkli kalemi duvarlara umut karalayan bir çocuğun derdine düşmek. Sofrasında pişen yemeklerden her yere yayılan bir melodiyi takip etmek. Yaşanabilir, güvenli yerler aramak, mutlu yüreklere bakmak, artık sınırlara gerek kalmamış bir geleceği düşlemek… Göçmenler sadece sırt çantalarıyla bir yerden bir yere hareket eden insanlar değillerdir. Onlar çantalarında ve sırtlarında çocuklarından başka düş kırıklığı, umut ve özlem de taşırlar. Bazen çocuklarını geride bırakarak bazen önden göndererek bazen de eşlerini feda ederek sürekli bir şeyler taşırlar. Bazen ellerindeki vatansız bir kıyının rüzgârdaki ezgisidir, kimliksiz limanları dolaşmaya kararlı bir kuşun kanadında… Can Yücel Kültür Sanat Festivali 2024 yılı temasını göç olarak belirledik."